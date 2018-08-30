Россия испытала новую уникальную ракету

Воздушно-космические силы Минобороны России успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства России, пишет «Лента».

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО», — говорится в сообщении.

По утверждению военных, новая противоракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Технические характеристики ракеты и подробности испытаний не раскрываются.

Система ПРО защищает от ударов средств воздушно-космического нападения, предупреждает о ракетном нападении и контролирует космическое пространство.