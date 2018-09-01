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Трамп намерен ввести новые пошлины на китайские товары на $200 млрд

Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд, официально объявить об этом могут уже на следующей неделе.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Как отмечают его источники, 6 сентября завершается период, отведенный администрацией для подачи бизнесом и общественностью комментариев относительно пошлин. Сразу же по истечении данного срока Трамп намерен ввести указанные торговые ограничения. В материале не приводится полный список китайских товаров, которых это может коснуться.

Агентство не исключает, что президент США еще может передумать и отложить принятие данных мер на более поздний срок. В публикации отмечается, что наложение пошлин станет "серьезной эскалацией в торговой войне" между Вашингтоном и Пекином.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня этого года он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму $200 млрд для введения тарифов в размере 10%. Он мотивировал данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.


Опубликовано:31 Август, 2018  10:55, ]]>Печать]]>
 
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