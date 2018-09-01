Со дня оккупации Губадлинского района прошло 25 лет

Прошло 25 лет со дня оккупации Губадлинского района армянскими вооруженными подразделениями.

Pайон, территория которого составляет 80250 га, был оккупирован армянскими оккупантами 31 августа 1993 года.

Губадлинский район, расположенный между Зангезурским и Карабахским хребтами, был создан в качестве административной единицы в 1933 году.

До оккупации население района составляло 29903 человек. В настоящее время население района составляет около 38 тысяч. Уцелевшие жители района в настоящее время проживают в 47 регионах страны. Во время обороны района героически погибли 283 добровольца, из них 7 человек удостоены звания Национального героя Азербайджана.

На территории района было 13 160 га лесных угодий, состоящих из различных видов деревьев. В Губадлинском районе в качестве памятников природы охранялись более 10 редких деревьев. В Губадлинском государственном заповеднике с площадью 20 тыс. га, расположенном на высоте 1600 метров от уровня моря и обладающим богатой флорой и фауной, под охраной находилось множество редких и исчезающих видов животных и птиц.

В Губадлинском районе находились запасы эксплуатируемого месторождения Гаджилы туф, объемы которого составляли 6 247 тыс. куб.м, пригодного для производства камня-кубика, глиняные месторождения деревни Ханлыг, запасы которого составляли 990 тыс. куб.м, пригодного для строительства, месторождение цветных камней и камней для украшения Эйвазлы (агат) с запасами в 1,1 тыс.тонны и находящиеся на берегу реки Хакари запасы подземных питьевых вод запасом в 84 тыс. куб.м.

На территории района армянскими оккупантами были уничтожены леса, охватывающие огромные площади и состоящие из дорогих пород деревьев, обладающие большими запасами земные недра, использованы огромные водные запасы, богатые минеральными веществами, разрушены прекрасные природные уголки, отличающиеся своей неповторимой флорой и фауной.