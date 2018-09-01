Взрыв на военном заводе в России: есть погибшие

При взрыве на крупном оборонном заводе имени Я.М.Свердлова в Нижегородской области ранения получили девять человек: три из них погибли, три госпитализированы, еще трое пропали без вести.

Как передает İslam.az, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

«Точно известно, что три человека погибли, еще столько же госпитализированы. Судьба еще троих остается неизвестной, видимо, они остаются под завалами», - сказал он.

Вспыхнувший после взрыва пожар тушат по повышенному - третьему номеру сложности. Как сообщалось, огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Инцидент произошел в цехе по производству аммонала.

Завод имени Я.М.Свердлова - один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.