Эрдоган сделал США предупреждение

"Мы согласно подписанному с США договору, выплатили 900 млн. долларов. Нужно передать Турции истребители F-35".

Как сообщает İslam.az со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что мир больше не состоит из одной страны: "Если США не передадут Турции истребители, мы купим у других стран. Или можем сами производить истребители".

Р.Т. Эрдоган рассказал и о том, что требуется от его страны в борьбе против терроризма: "Нам следует сидеть со сложенными руками, пока все террористические организации грабят, оккупируют нашу страну?! Каждому дается возможность воевать с терроризмом, однако когда дело касается Турции, суть дела вдруг меняется. Мы страна, которая осталась одна перед нападениями из Сирии. Нам не дали системы противовоздушной обороны. Более того, не проданные Турции оружия безвозмездно отдали террористическим группировкам. Когда же мы ищем альтернативы, наш путь резко преграждают и говорят, что мы не можем этого делать. Мы не можем принять такое отношение. Турция нуждается в системах ПВО S-400 российского производства. В связи с этим мы подписали договор и в ближайшее время приобретем их. Турция также нуждается и в F-35, в которых является партнером по проекту, и в производимых в стране самолетах. Отдадут нам их или нет, я не знаю. Однако если они передадут Турции F-35, то выполнят условия договора".