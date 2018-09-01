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Первая группа азербайджанских паломников завтра вернется на Родину

Первая партия паломников из Азербайджана завтра вернется на Родину.

Об этом заявил ответственный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), находящийся в настоящее время в Саудовской Аравии член азербайджанской миссии Хадж Хамдулла Бабаев.

По его словам, сейчас большая часть паломников направляется из Мекки в Медину: "Состояние здоровья паломников удовлетворительное".

Представитель УМК отметил, что первый рейс, который привезет хаджи в Азербайджан, запланирован на утро в 5:00: "До 4 сентября все паломники должны вернуться на Родину".

Отметим, что квота, выделенная Азербайджану в этом году, составила 1440 человек, стоимость для каждого паломника определена в размере 4150 долларов. Как и в прошлом году, лица, совершающие хадж повторно, доплатили 535 долларов.


Опубликовано:31 Август, 2018  17:24, ]]>Печать]]>
 
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