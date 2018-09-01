Самолёт с азербайджанскими паломниками на борту задержался

Направляющийся в Баку самолет с паломниками из Азербайджана, находившимися в Саудовской Аравии для совершения Хаджа, поднялся в воздух с опозданием.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Report, рейс задержался на два часа. Самолет приземлится в Баку в 11:30 часов.

Отметим, что первый авиарейс с паломниками в Азербайджан планировался на 05:00 утра по бакинскому времени.

Напомним, что квота, выделенная Азербайджану в этом году, составила 1440 человек, стоимость для каждого паломника была определена в размере 4150 долларов. Как и в прошлом году, лица, совершающие хадж повторно, доплатили 535 долларов.