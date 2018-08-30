Читатель спрашивает: Для чего и как совершается земной поклон ошибки?

Земной поклон ошибки совершается сразу же после окончания намаза. При этом до его совершения нельзя совершать действия, нарушающие намаз (например, отворачиваться от киблы). Земной поклон ошибки совершается при допущении некоторых ошибок во время намаза. В нижеперечисленных случаях совершается земной поклон ошибки: если человек забудет произнести ташаххуд и начнет следующее действие намаза; если при выполнении 4-хрукатного намаза после второго земного поклона возникнут сомнения между 4 и5, или же между 4 и 6 рукатом намаза; если во время намаза ненамеренно произнесет постороннее слово (не имеющее отношение к намазу); произнесет приветствия намаза в ненужном месте; если убавит или добавит действия намаза (за исключением рукнов намаза).

Земной поклон ошибки совершается парно следующим образом: сразу после завершения намаза человек намеревается совершить земной поклон ошибки и прикладывает лоб к мохру, произнеся зикр. Можно произнести любой зикр, но желательно сказать следующее: «Бисмилляхи ва биллях. Ассаляму алейка аййуханнабиййу ва баракатух». Затем человек поднимается и садится на колени, тем же образом совершает второй земной поклон. Затем садится на колени и произносит ташаххуд, а в конце произносит третье приветствие.