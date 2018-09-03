Суд в Мьянме приговорил журналистов Reuters к семи годам тюрьмы

Суд в Мьянме приговорил двух журналистов агентства Reuters к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне, сообщает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Журналисты были задержаны 12 декабря 2017 года. Один из корреспондентов работает в агентстве с июня 2016 года, второй - с сентября 2017 года. Оба репортера освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн.

5 августа 2017 года боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн на юго-западе Мьянмы. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли свыше 400 человек, однако, по данным международной организации "Врачи без границ", лишь за первый месяц столкновений в регионе жертвами насильственных действий стали 6,7 тыс. человек.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны.