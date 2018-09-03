В Ираке сформирована большая коалиция

Победитель парламентских выборов Ирака Муктада ас-Садр, премьер-министр страны Хайдар аль-Ибади, шиитский лидер Аммар аль-Хаким, экс-премьер Ияд Аллави и вице-президент Ирака Усаме Нуджейфи сумели договориться о формировании так называемой «большой коалиции». Как сообщает İslamşaz cо ссылкой на Anadolu, о достижении соглашения было объявлено в совместном заявлении представляемых ими партий.

Согласно информации, в блок войдут представители коалиции «Саирун», коалиции «Наср», альянсов «Движение Национальной Мудрости», «Ватанийе» и «Карар аль-Ирак», а также депутаты от Иракского туркманского фронта (ИТФ) и арабские депутаты от Киркука.

Новый блок включает 177 депутатов, что позволяет инициаторам коалиционного соглашения претендовать на формирование правительства Ирака.

Согласно Конституции Ирака, правительство должно быть сформировано коалицией, которая получит наибольшее число мест в парламенте страны.

В соответствии с основным законом страны, премьер-министром Ирака является шиит, президентом - курд, а председателем парламента - суннит.