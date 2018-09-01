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Новости » Ислам в вопросах

Сколько намазов можно выполнить с одним малым омовением?

Читатель спрашивает: Сколько намазов можно выполнить с одним малым омовением?

Человек может выполнить намазы до тех пор, пока его малое омовение не нарушено. Количество намазов при этом не ограничено. Случаи, нарушающие малое омовение, подробно разъяснены в книгах по шариату. Однако при совершении малого омовения важно намерение. Если человек примет намерение о совершении малого омовения для выполнения какого-то определенного намаза, то он уже не может выполнить иной намаз с этим малым омовением, и ему придется обновить малое омовение. Но если малое омовение совершено с намерением совершения малого омовения, то, как было отмечено выше, он может выполнить любое количество и любой вид намазов.


Опубликовано:3 Сентябрь, 2018  11:50, ]]>Печать]]>
 
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