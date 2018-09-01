Читатель спрашивает: Сколько намазов можно выполнить с одним малым омовением?

Человек может выполнить намазы до тех пор, пока его малое омовение не нарушено. Количество намазов при этом не ограничено. Случаи, нарушающие малое омовение, подробно разъяснены в книгах по шариату. Однако при совершении малого омовения важно намерение. Если человек примет намерение о совершении малого омовения для выполнения какого-то определенного намаза, то он уже не может выполнить иной намаз с этим малым омовением, и ему придется обновить малое омовение. Но если малое омовение совершено с намерением совершения малого омовения, то, как было отмечено выше, он может выполнить любое количество и любой вид намазов.