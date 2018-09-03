Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара

Необходимо положить конец доминированию доллара в международной торговле.

Как передает Islam.az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме Турция-Кыргызстан в Бишкеке.

Привязка международной торговли к доллару постепенно становится большой проблемой, отметил Эрдоган, призвав положить конец доминированию доллара в международной торговле.

По его словам, эта система, созданная якобы для упрощения торговли, в настоящее время прекратилась в самую большую помеху.

Цель манипуляций с курсами валют - заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике, отметил президент.

«Цель - нанести удар по экономике Турции. Однако благодаря принятым правительством мерам и решительной позиции турецкого народа эта попытка не увенчалась успехом», - сказал Эрдоган.