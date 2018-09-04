Трамп предостерег Асада от "нападения на Идлиб"

Президент США Дональд Трамп предостерег сирийского лидера Башара Асада от "безрассудного нападения" на провинцию Идлиб, большая часть территории которой подконтрольна боевикам.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Россияне и иранцы сделают большую гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться", - написал Трамп в Twitter.