Гутерреш призвал власти Мьянмы пересмотреть приговор журналистам Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к властям Мьянмы с призывом пересмотреть приговор журналистам агентства Reuters, приговоренным к семи годам тюрьмы.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь с озабоченностью отмечает приговор журналистам Сану Луну и Чжо Со У, осужденных на семь лет сегодня в Мьянме, он настоятельно призывает власти пересмотреть свое решение", — говорится в заявлении.

Генсек заявил, что "право на свободу выражения и информации является краеугольным камнем любой демократии".

"Недопустимо, чтобы эти журналисты были привлечены к ответственности за сообщения о серьезных нарушениях прав человека в отношении народности рохинджа в штате Ракхайн", — отмечается в сообщении.

Дюжаррик добавил, что Гутерреш продолжит выступать за освобождение журналистов.

"Он призывает к полному уважению свободы прессы и всех прав человека в Мьянме", — заключил представитель генсека.