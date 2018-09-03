Читатель спрашивает: Должна ли ждать идду разведенная пожилая женщина, если вновь пожелает выйти замуж?

Разведенная женщина обязана ожидать срок, называемый «идда талага». Он начинается со дня развода и оканчивается после завершения двух месячных. Когда начинается третья менструация, женщина может снова выйти замуж. Но слишком престарелые женщины, то есть женщины, у которых больше не наблюдаются месячные, освобождены от этого ожидания. Их называют «йаиса». С какого возраста по шариату женщина считается «йаиса» - вопрос противоречивый. Некоторые ученые определили для женщин из рода сейидов 60-летний рубеж, для остальных – 50 лет (по лунному календарю). Некоторые муджтехиды определили для всех женщин возраст в 60 лет, а некоторые – 50 лет. Обобщая можно сказать, что по достижении 60-летнего возраста, женщина обязательно считается «йаиса», и в случае развода, ей не следует ожидать идду.