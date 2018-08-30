В Баку состоялся прием в связи с «Молодежным Днем стран ОИС»

Вчера в Баку, в отеле Mariott-Absheron состоялся дипломатический прием, организованный Молодежным Форумом ОИС за Диалог и Сотрудничество и посвященный «Дню Молодежи стран ОИС», который по прошлогоднему решению конференции Министров Иностранных Дел стран Организации Исламского Сотрудничество, будет ежегодно проводиться 3 сентября.

Выступая на мероприятии председатель Молодежного Форума ОИС, посол Эльшад Искендеров, отметил, что выбор этой даты приурочен к официальной церемонии открытия главной штаб-квартиры Молодежного Форума ОИС, состоявшейся 3 сентября 2006 года в Стамбуле, где приняли участие президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев и тогдашний премьер-министр Турции господин Раджап Таййип Эрдоган. Отметив, что Форум был учрежден под покровительством Президента Азербайджана в 2004 году в Баку, Э.Искендеров добавил, что выбор Молодежным Днем ОИС именно 3 сентября, день начала деятельности Молодежного Форума, является примером высокой оценки со стороны международного сообщества первой инициативы Азербайджана по созданию международной организации. «Именно в связи с постоянной поддержкой и заботой, проявленной президентом Ильхамом Алиевым молодежному движению стран ОИС, он был награжден почетным орденом «Покровитель Молодежи» в апреле этого года, во время встречи с министрами молодежи и спорта стран ОИС», - отметил председатель Форума.

Затем Э.Искендеров проинформировав участников об основных международных проектах, реализованных Форумом, – в частности, таких, как «Глобальное Молодежное Движение Альянса Цивилизаций ООН», «Сеть Молодых Предпринимателей стран ОИС», «Международный Образовательный Проект – ОИС Модель», «Start Up Платформа ОИС», «Молодежная Столица ОИС» и др. отметил, что на Генеральную Ассамблею Молодёжного Форума ОИС, которая будет проведена в октябре этого года, он идет с чувством выполненного долга и уверенно.

Затем выступившие с поздравительными речами заместитель Министра Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики Фархад Гаджиев, посол Палестины в Азербайджане Насер Абдулькарим назвали Молодежную Стратегию ОИС, принятую впервые в истории ОИС на 4-ой конференции Министров Молодежи и Спорта ОИС в апреле сего года в Баку, важным вкладом Азербайджана в молодежную политику ОИС, а также в лице Молодежного Форума ОИС поздравили всех представителей молодежи стран ОИС в связи с праздником «День Молодежи ОИС».

Далее, на мероприятии где принимали участие представители посольств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике, руководители и представители высших государственных органов, молодежных, общественных организаций и СМИ, были награждены памятными призами Форума - Министерство Молодежи и Спорта, Министерство Иностранных Дел Азербайджанской Республики, Международная информационная кампания «Справедливость Ходжалам», информационные агентства «Trend» и др.