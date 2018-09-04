Мубариз Гурбанлы: С выдаваемой религиозным деятелям материальной помощи прекращено взимание налогов

"С 1 сентября с выдаваемой религиозным деятелям материальной помощи не взимается никакой налог".

Как сообщает İslam.az, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы на мероприятии по случаю начала месяца Мухаррам.

По его словам, на данный момент более 1060 религиозных деятелей получают материальную помощь в той или иной форме: "С этой помощи взимались социальный и подоходный налоги. Узнав об этом, глава государства распорядился приостановить отчисление налогов с этой помощи. По этой причине с 1 сентября взимание социального и подоходного налогов приостановлено".

М.Гурбанлы добавил, что с 1 сентября религиозные деятели смогут полностью получать оказываемую им финансовую поддержку в сумме, указанной на их картах: "Наше государство предусматривает осуществление дополнительных мероприятий для улучшения условий жизни работающих в мечетях имамов и газиев. Скорее всего, в ближайшее время мы будем свидетелями этого".