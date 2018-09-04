Российская авиация бомбит сирийский Идлиб

Военно-космические силы России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Как передает İslam.az, об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные источники.

Днем российские истребители нанесли удары по западу Идлиба и северу провинции Хама. Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейзун на севере Хамы.

«Три российских истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы Хмеймим, нанесли 20 ударов», - сообщает сайт вооруженной сирийской оппозиции.

Бомбардировки продолжаются, данных о погибших и раненых пока нет.