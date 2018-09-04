Читатель спрашивает: Харам ли играть в шахматы?

В хадисах непорочных содержится строжайший запрет шахмат и других настольных игр. Основываясь на этих хадисах, муджтехиды выразили свое отношение к игре в шахматы. Некоторые из них, учитывая, что шахматы использовались для азартных игр в прошлом, сочли запрет уже устаревшим указанием. По их мнению, шахматы уже утратили статус азартной игры, являются видом спорта, и теперь в них играть дозволено (без денежных ставок). А по мнению других муджтехидов, этот запрет действует и ныне.