Сирия отбила атаку израильских самолетов

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили несколько ракет, выпущенных израильскими самолетами.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на агентство SANA.

Военный источник заявил, что системы ПВО сработали в ответ на агрессию Израиля.

Он отметил, что самолеты зашли в воздушное пространство Сирии к западу от Бейрута и летели на север.

Они двигались на низкой высоте и обстреливали военные объекты в провинциях Тартус и Хама.

Собеседник агентства добавил, что атака была отражена, часть ракет сбита. Самолеты заставили покинуть сирийскую территорию.

По данным SANA, ПВО сбили ракеты, выпущенные по району Вади эль-Уюн в провинции Хама.

Их остатки упали в том числе вблизи города Эль-Кусайр, рассказали местные жители.

Были ли поражены какие-либо цели на земле, не уточняется.

Сирийское телевидение сообщило, что в общей сложности были сбиты пять ракет, передает Reuters.

По данным Сирийского центра по мониторингу прав человека (SOHR), взрывы были слышны в районах Масьяфа и Вади эль-Уюн, где располагаются иранские военные объекты.

В организации добавили, что атака также впервые была направлена на прибрежный город Банияс: две ракеты поразили некую цель буквально в километре от нефтеперерабатывающего завода.

Комментариев со стороны армии Израиля пока не было.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.

8 мая Израиль привел войска в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии, развернул ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах.

Позже ВВС страны нанесли несколько ударов по территории САР.