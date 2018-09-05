Масштабные протесты в Ираке: погибли 7 человек

В результате столкновений протестующих с иракскими силами безопасности в городе Басра погибли 7, пострадали более 30 человек.

Как передает İslam.az со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщают местные источники.

Сообщается, что власти запретили жителям города выходить из дома.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что митингующие подожгли здание местной администрации.

Согласно информации, беспорядки вспыхнули из-за ухудшения состояния коммунальной отрасли.

Ранее на юге Ирака вспыхнули акции протеста против ухудшения социальных условий, перебоев с подачей воды и электричества, безработицы и коррупции.

Митинги, начавшиеся с богатой нефтью Басры, распространились на другие города страны: Зикар, Бабиль, Майсан, Эд-Дивания, Наджаф.

Массовые акции протеста перекинулись и на столицу страны Багдад.