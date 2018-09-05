В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете

В Саудовской Аравии вступили в силу поправки в уголовное законодательство, предполагающие ужесточение наказания за преступления в сфере IT.

Как отмечается в заявлении Генпрокуратуры КСА, отныне за онлайн-контент, «угрожающий общественной безопасности», жители Саудовской Аравии будут отправляться в тюрьму сроком до пяти лет, передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Кроме того, предусмотрен штраф в размере в 3 миллионов риалов (800 тысяч долларов).

Наказания эти, как отмечается в заявлении ведомства, будут применяться в отношении тех, кто опубликовал в интернете материалы, «нарушающие общественный порядок, попирающие религиозные ценности, общественную мораль или неприкосновенность частной жизни».