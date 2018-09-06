Трамп заявил, что никогда не обсуждал убийство Асада

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал возможность убийства сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на стенограмму разговора Трампа с журналистами, передает Islam.az.

«Никогда не обсуждалось», — заявил Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президент добавил, что книга журналиста Роберта Вудворда под названием «Страх. Трамп в Белом доме» является «полным вымыслом». Ранее СМИ со ссылкой на выдержку из книги Вудворда сообщили, что Дональд Трамп в апреле 2017 года предложил Джеймсу Мэттису убить Башара Асада.