Читатель спрашивает: Разрешено ли шариатом наносить кровь жертвенного животного на лоб?

По всей видимости, этот обычай имеет доисламские корни. Этот обычай встречается у идолопоклонников и практикующих шаманизм. В Исламе такого обычая не то что нет, а это даже не одобряется. Во-первых, это бессмысленное действие. Во-вторых, кровь считается по шариату скверной. Куда бы кровь ни попала, это место следует омыть и очистить. Если на теле или одежде будет кровь, то нельзя выполнять и намаз (за исключением некоторых уважительных случаев). Поэтому следует отказаться от таких бессмысленных действий и вести против них просветительскую деятельность.