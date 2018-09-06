В Саудовской Аравии будут сажать в тюрьму за шутки

В Саудовской Аравии ввели новые законы, согласно которым пользователи соцсетей могут сесть в тюрьму за сатирические посты на тему религии.

Как передает İslam.az со ссылкой на The Independent, об этом говорится на странице прокуратуры в Twitter.

«Создание и распространение контента через социальные сети, который несет в себе высмеивание, издевку, провокацию и нарушает общественный порядок, религиозные ценности и общественную мораль, будет считаться киберпреступностью», - сообщили в ведомстве.

Люди, признанные виновными в распространении подобного контента в сети и «нарушении общественного порядка», могут отправиться за решетку на срок до пяти лет. Кроме того, они должны будут выплатить штраф в три миллиона риалов (800 тысяч долларов).