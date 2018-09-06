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Рада о возможных сроках появления баз НАТО в Украине

Вопрос о размещении военных баз НАТО на Украине может возникнуть только в среднесрочной перспективе, через пять-семь лет, пока этот вопрос официально не обсуждался.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду в эфире телеканала «112 Украина»  депутат президентской фракции «Блок Петра Порошенко», секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подал в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в Основном законе курс страны в ЕС и НАТО.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс.

По его словам, перед этим украинские власти будут менять конституцию.

«Что касается размещения баз НАТО, которые, безусловно, мы надеемся, в среднесрочной перспективе появятся на Украине, то эти вопросы урегулированы в основной части конституции», - сказал Винник.

На уточняющий вопрос о среднесрочной перспективе он сказал, что это пять-семь лет.

Винник пояснил, что в Конституции есть статья о запрете постоянного размещения иностранных баз, а также есть статья, которая говорит, что временное пребывание иностранных войск может быть урегулировано отдельным законом.

Однако сейчас, по его словам, нет оснований для размещения баз НАТО, поскольку Украина не является членом альянса.

«Этот вопрос официально не обсуждался», - сообщил депутат.


Опубликовано:6 Сентябрь, 2018  12:07, ]]>Печать]]>
 
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