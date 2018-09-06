Взят последний оплот ИГИЛ в Сирии

Сирийская армия продолжает наступление на последние в стране позиции террористической группировки «Исламское государство».

Как передает İslam.az, видеозапись боев опубликована на Al-Masdar News.

Правительственные войска продвинулись на два километра вглубь территории, занимаемой ИГИЛ на востоке мухафазы Эс-Сувайда.

Здесь, по сообщениям военных источников, базируются остатки группировки.

В результате боев погибли около 30 боевиков. Военным также удалось захватить большое количество вооружения. Сообщается, что двое террористов ИГИЛ сдались сирийским военным.