ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете
Aзербайджанцы подверглись ксенофобской атаке в Германии Aзербайджанцы подверглись ксенофобской атаке в Германии
Сколько намазов можно выполнить с одним малым омовением? Сколько намазов можно выполнить с одним малым омовением?
Харам ли играть в шахматы? Харам ли играть в шахматы?
Первая группа азербайджанских паломников завтра вернется на Родину Первая группа азербайджанских паломников завтра вернется на Родину

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по миру

Взят последний оплот ИГИЛ в Сирии

Сирийская армия продолжает наступление на последние в стране позиции террористической группировки «Исламское государство».

Как передает İslam.az, видеозапись боев опубликована на Al-Masdar News.

Правительственные войска продвинулись на два километра вглубь территории, занимаемой ИГИЛ на востоке мухафазы Эс-Сувайда.

Здесь, по сообщениям военных источников, базируются остатки группировки.

В результате боев погибли около 30 боевиков. Военным также удалось захватить большое количество вооружения. Сообщается, что двое террористов ИГИЛ сдались сирийским военным.


Опубликовано:6 Сентябрь, 2018  14:44, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
6 Сентябрь, 2018
Турция строит площадку для С-400
6 Сентябрь, 2018
В Турции обезврежен особо опасный террорист
6 Сентябрь, 2018
Рада о возможных сроках появления баз НАТО в Украине
6 Сентябрь, 2018
В Саудовской Аравии будут сажать в тюрьму за шутки
6 Сентябрь, 2018
Трамп заявил, что никогда не обсуждал убийство Асада

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
6 Сентябрь, 2018
Турция строит площадку для С-400
6 Сентябрь, 2018
В Турции обезврежен особо опасный террорист
6 Сентябрь, 2018
Взят последний оплот ИГИЛ в Сирии
6 Сентябрь, 2018
Рада о возможных сроках появления баз НАТО в Украине
6 Сентябрь, 2018
В Саудовской Аравии будут сажать в тюрьму за шутки
6 Сентябрь, 2018

Разрешено ли шариатом наносить кровь жертвенного животного на лоб? Ислам в вопросах
6 Сентябрь, 2018

Трамп заявил, что никогда не обсуждал убийство Асада
6 Сентябрь, 2018
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 99 раз за сутки
5 Сентябрь, 2018
В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете
5 Сентябрь, 2018

Масштабные протесты в Ираке: погибли 7 человек
5 Сентябрь, 2018
Сирия отбила атаку израильских самолетов
5 Сентябрь, 2018

Харам ли играть в шахматы? Ислам в вопросах
5 Сентябрь, 2018

Эрдоган: Операция в Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе
5 Сентябрь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 83 раза за сутки
4 Сентябрь, 2018
Российская авиация бомбит сирийский Идлиб
4 Сентябрь, 2018

Мубариз Гурбанлы: С выдаваемой религиозным деятелям материальной помощи прекращено взимание налогов
4 Сентябрь, 2018
Один из главарей ПКК уничтожен в Турции
4 Сентябрь, 2018
Обвал иранской валюты
4 Сентябрь, 2018

В Баку состоялся дипломатический прием  в связи с «Молодежным Днем стран ОИС» Фотолента
4 Сентябрь, 2018

Должна ли ждать идду разведенная пожилая женщина, если вновь пожелает выйти замуж? Ислам в вопросах
4 Сентябрь, 2018
Гутерреш призвал власти Мьянмы пересмотреть приговор журналистам Reuters
4 Сентябрь, 2018
Трамп предостерег Асада от "нападения на Идлиб"
3 Сентябрь, 2018
Aзербайджанцы подверглись ксенофобской атаке в Германии
3 Сентябрь, 2018
Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара
3 Сентябрь, 2018

Сколько намазов можно выполнить с одним малым омовением? Ислам в вопросах
3 Сентябрь, 2018
В Ираке сформирована большая коалиция
3 Сентябрь, 2018

Суд в Мьянме приговорил журналистов Reuters к семи годам тюрьмы
1 Сентябрь, 2018

ВВС Турции нейтрализовали 19 террористов
1 Сентябрь, 2018

Для чего и как совершается земной поклон ошибки? Ислам в вопросах
1 Сентябрь, 2018
Самолёт с азербайджанскими паломниками на борту задержался
1 Сентябрь, 2018
Число пострадавших в столкновениях в секторе Газа палестинцев увеличилось до 240
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com