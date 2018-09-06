В Турции обезврежен особо опасный террорист

Одним из террористов, обезвреженных 30 июля в ходе операции в деревне Акдик турецкого района Пюлюмюр, является Муса Четинер (кодовое имя «Комбат Четин»), включенный в «красный список» преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции, говорится в сообщении ведомства.

Как передает İslam.az со ссылкой на «Анадолу», за поимку Четинера, который был у террористов «ответственным за провинцию Тунджели», было объявлено вознаграждение в размере четырех миллионов турецких лир.

Муса Четинер находился в розыске по обвинению в совершении 10 преступлений.

Террорист в 2016 году организовал два теракта, целями которых являлись управления полиции и жандармерии района Низамие в Тунджели. В результате терактов погиб один военнослужащий.

В 2005 году в результате взрыва придорожной мины в деревне Четинли погибли два военнослужащих, а в 2011 году по приказу Четинера было совершено нападение на управление полиции Игдыра. В 2012 году террорист принял участие в похищении жителей деревни Каракент в окрестностях города Догубаязит и убийстве одного из них.