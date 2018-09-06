Турция строит площадку для С-400

Турция ведет строительство объекта, пригодного для размещения российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал CNBC.

Телеканал ссылается на разведывательный доклад, опубликованный месяц назад, но не раскрывает, какие спецслужбы подготовили этот документ.

Канал также излагает мнение своего источника о докладе, в котором есть снимки, сделанные со спутников. На них фигурируют пусковая площадка и бункеры из бетона, уточнил данный источник. По его словам, объект по параметрам подходит для размещения С-400.

CNBC не уточняет, где именно происходит строительство данного объекта.