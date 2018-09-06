ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Aзербайджанцы подверглись ксенофобской атаке в Германии Aзербайджанцы подверглись ксенофобской атаке в Германии
В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете
Харам ли играть в шахматы? Харам ли играть в шахматы?
Сколько намазов можно выполнить с одним малым омовением? Сколько намазов можно выполнить с одним малым омовением?
Для чего и как совершается земной поклон ошибки? Для чего и как совершается земной поклон ошибки?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по стране

Армения нарушила перемирие 91 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 91 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Гарагашлы, Сейидли, Сарыджалы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джебраильского районов.


Опубликовано:7 Сентябрь, 2018  11:39, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
6 Сентябрь, 2018
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 99 раз за сутки
1 Сентябрь, 2018
Самолёт с азербайджанскими паломниками на борту задержался
1 Сентябрь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 95 раз за сутки
31 Август, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 86 раз за сутки
30 Август, 2018
Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 90 раз за сутки

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
7 Сентябрь, 2018

Эрдоган: Турция больше не способна принимать беженцев из Сирии
7 Сентябрь, 2018

Рухани: Ирану, России и Турции удалось остановить терроризм в Сирии
7 Сентябрь, 2018

В этом году месяц Мухаррам начинается 11-го сентября
7 Сентябрь, 2018
Меркель впервые поддержала операцию России в Сирии
7 Сентябрь, 2018
Израиль отгораживается от Ливана девятиметровой стеной
7 Сентябрь, 2018

Верно ли, что выпивший человек не должен 40 дней выполнять намаз? Ислам в вопросах
7 Сентябрь, 2018
Военный контингент РФ за время операции в Сирии уничтожил 87 тыс. боевиков
7 Сентябрь, 2018
Армения нарушила перемирие 91 раз за сутки
6 Сентябрь, 2018
Турция строит площадку для С-400
6 Сентябрь, 2018
В Турции обезврежен особо опасный террорист
6 Сентябрь, 2018
Взят последний оплот ИГИЛ в Сирии
6 Сентябрь, 2018
Рада о возможных сроках появления баз НАТО в Украине
6 Сентябрь, 2018
В Саудовской Аравии будут сажать в тюрьму за шутки
6 Сентябрь, 2018

Разрешено ли шариатом наносить кровь жертвенного животного на лоб? Ислам в вопросах
6 Сентябрь, 2018

Трамп заявил, что никогда не обсуждал убийство Асада
6 Сентябрь, 2018
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 99 раз за сутки
5 Сентябрь, 2018
В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете
5 Сентябрь, 2018

Масштабные протесты в Ираке: погибли 7 человек
5 Сентябрь, 2018
Сирия отбила атаку израильских самолетов
5 Сентябрь, 2018

Харам ли играть в шахматы? Ислам в вопросах
5 Сентябрь, 2018

Эрдоган: Операция в Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе
5 Сентябрь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 83 раза за сутки
4 Сентябрь, 2018
Российская авиация бомбит сирийский Идлиб
4 Сентябрь, 2018

Мубариз Гурбанлы: С выдаваемой религиозным деятелям материальной помощи прекращено взимание налогов
4 Сентябрь, 2018
Один из главарей ПКК уничтожен в Турции
4 Сентябрь, 2018
Обвал иранской валюты
4 Сентябрь, 2018

В Баку состоялся дипломатический прием  в связи с «Молодежным Днем стран ОИС» Фотолента
4 Сентябрь, 2018

Должна ли ждать идду разведенная пожилая женщина, если вновь пожелает выйти замуж? Ислам в вопросах
4 Сентябрь, 2018
Гутерреш призвал власти Мьянмы пересмотреть приговор журналистам Reuters
4 Сентябрь, 2018
Трамп предостерег Асада от "нападения на Идлиб"
3 Сентябрь, 2018
Aзербайджанцы подверглись ксенофобской атаке в Германии
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com