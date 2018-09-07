ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Aзербайджанцы подверглись ксенофобской атаке в Германии Aзербайджанцы подверглись ксенофобской атаке в Германии
В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете
Харам ли играть в шахматы? Харам ли играть в шахматы?
Сколько намазов можно выполнить с одним малым омовением? Сколько намазов можно выполнить с одним малым омовением?
Для чего и как совершается земной поклон ошибки? Для чего и как совершается земной поклон ошибки?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по миру

Военный контингент РФ за время операции в Сирии уничтожил 87 тыс. боевиков

Российский военный контингент за время операции в Сирии уничтожил 87 тыс. боевиков, освободив 141 населенный пункт и 102 тыс. кв. км территории.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Кремля, подготовленных к трехстороннему саммиту по сирийскому урегулированию в Тегеране.

"Россия вносит значительный вклад в нормализацию обстановки в Сирии. При участии российских военных там уничтожено 87 тыс. боевиков, освобождены 141 населенный пункт и 102 тыс. кв. км территории, 43 тыс. экстремистов добровольно сложили оружие в результате работы по примирению сторон", - отмечается в материалах.

При поддержке ВКС России сирийские войска завершили операцию по зачистке от террористов временной зоны деэскалации на юго-западе страны. На сегодняшний день три из четырех таких зон возвращены к мирной жизни под контролем сирийского правительства, отмечают в Кремле.

Кроме того, Россия активно помогает Сирии в гуманитарном плане: доставлено более 3 тыс. тонн грузов, разминировано около 6,6 га территории, более 19 тыс. зданий и сооружений, а также 1,5 тыс. км дорог.


Опубликовано:7 Сентябрь, 2018  11:40, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
7 Сентябрь, 2018
Эрдоган: Турция больше не способна принимать беженцев из Сирии
7 Сентябрь, 2018
Рухани: Ирану, России и Турции удалось остановить терроризм в Сирии
7 Сентябрь, 2018
Меркель впервые поддержала операцию России в Сирии
7 Сентябрь, 2018
Израиль отгораживается от Ливана девятиметровой стеной
6 Сентябрь, 2018
Турция строит площадку для С-400

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
7 Сентябрь, 2018

Эрдоган: Турция больше не способна принимать беженцев из Сирии
7 Сентябрь, 2018

Рухани: Ирану, России и Турции удалось остановить терроризм в Сирии
7 Сентябрь, 2018

В этом году месяц Мухаррам начинается 11-го сентября
7 Сентябрь, 2018
Меркель впервые поддержала операцию России в Сирии
7 Сентябрь, 2018
Израиль отгораживается от Ливана девятиметровой стеной
7 Сентябрь, 2018

Верно ли, что выпивший человек не должен 40 дней выполнять намаз? Ислам в вопросах
7 Сентябрь, 2018
Военный контингент РФ за время операции в Сирии уничтожил 87 тыс. боевиков
7 Сентябрь, 2018
Армения нарушила перемирие 91 раз за сутки
6 Сентябрь, 2018
Турция строит площадку для С-400
6 Сентябрь, 2018
В Турции обезврежен особо опасный террорист
6 Сентябрь, 2018
Взят последний оплот ИГИЛ в Сирии
6 Сентябрь, 2018
Рада о возможных сроках появления баз НАТО в Украине
6 Сентябрь, 2018
В Саудовской Аравии будут сажать в тюрьму за шутки
6 Сентябрь, 2018

Разрешено ли шариатом наносить кровь жертвенного животного на лоб? Ислам в вопросах
6 Сентябрь, 2018

Трамп заявил, что никогда не обсуждал убийство Асада
6 Сентябрь, 2018
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 99 раз за сутки
5 Сентябрь, 2018
В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете
5 Сентябрь, 2018

Масштабные протесты в Ираке: погибли 7 человек
5 Сентябрь, 2018
Сирия отбила атаку израильских самолетов
5 Сентябрь, 2018

Харам ли играть в шахматы? Ислам в вопросах
5 Сентябрь, 2018

Эрдоган: Операция в Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе
5 Сентябрь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 83 раза за сутки
4 Сентябрь, 2018
Российская авиация бомбит сирийский Идлиб
4 Сентябрь, 2018

Мубариз Гурбанлы: С выдаваемой религиозным деятелям материальной помощи прекращено взимание налогов
4 Сентябрь, 2018
Один из главарей ПКК уничтожен в Турции
4 Сентябрь, 2018
Обвал иранской валюты
4 Сентябрь, 2018

В Баку состоялся дипломатический прием  в связи с «Молодежным Днем стран ОИС» Фотолента
4 Сентябрь, 2018

Должна ли ждать идду разведенная пожилая женщина, если вновь пожелает выйти замуж? Ислам в вопросах
4 Сентябрь, 2018
Гутерреш призвал власти Мьянмы пересмотреть приговор журналистам Reuters
4 Сентябрь, 2018
Трамп предостерег Асада от "нападения на Идлиб"
3 Сентябрь, 2018
Aзербайджанцы подверглись ксенофобской атаке в Германии
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com