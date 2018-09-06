Читатель спрашивает: Верно ли, что выпивший человек не должен 40 дней выполнять намаз, покаяться и продолжить свои намазы уже по истечении 40 дней?

В некоторых хадисах действительно указано, что намазы употребившего алкогольные напитки человека не принимаются в течение 40 дней. Современная медицина доказывает, что спиртные напитки полностью выводятся из организма через 40 дней. Выпивший человек должен искренне раскаяться и продолжить свои намазы. Намаз нельзя прерывать ни при каких обстоятельствах. Примет ли Аллах его намазы и покаяния – на это уже воля Всевышнего. Человек должен надеяться на прощение своих грехов. Употребление алкоголя – грех, но не выполнение намаза еще в течение 40 дней – это уже иной грех.