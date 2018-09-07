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Израиль отгораживается от Ливана девятиметровой стеной

В четверг министерство обороны и ЦАХАЛ впервые показали журналистам первые 11 километров бетонной стены, которую строит ЦАХАЛ вдоль демаркационной «синей линии» на границе с Ливаном.

Как передает Islam.az со ссылкой на Новости Израиля, первые два фрагмента девятиметровой стены протяженностью около 5.5 км каждый возведены на западном и восточном участках границы — у Рош а-Никра и в районе Метулы.

Директор управления пограничных заграждений, бригадный генерал Эран Офир сообщил, что в перспективе министерство обороны намерено выстроить стену на всем протяжении границы, но на это «нет бюджета» - такая стройка будет стоить 1.7 миллиарда шекелей ( 803 000 000 AZN)

На первом этапе, в 2018 году, планируется построить 13 километров стены.


Опубликовано:7 Сентябрь, 2018  12:20, ]]>Печать]]>
 
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