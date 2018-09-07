Меркель впервые поддержала операцию России в Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые выразила поддержку российской операции в Сирии.
Как передает İslam.az, об этом она заявила в интервью телеканалу RTL.
По ее словам, в настоящее время необходимо бороться с радикальными силами в сирийской провинции Идлиб, которая практически не контролируется Дамаском, и при этом защищать гражданское население.
«Там находятся миллионы гражданских лиц, которые могут оказаться в очень тяжелом положении. Вот почему мы должны избегать гуманитарной катастрофы», - заявила Меркель.
По ее словам, она серьезно обсудила это с президентами России и Турции.