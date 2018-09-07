Рухани: Ирану, России и Турции удалось остановить терроризм в Сирии

России, Турции и Ирану удалось остановить терроризм в Сирии и обуздать его распространение по региону.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Нам удалось остановить терроризм в Сирии и значительно обуздать его распространение по всему региону и миру. И сегодня благодаря вышеуказанным усилиям подготовлена почва для конструктивного национального диалога в межсирийском формате", - заявил он на встрече с российским и турецким коллегами в Тегеране.

По его словам, самый эффективный путь борьбы с терроризмом в Сирии – это сотрудничество с законным правительством в Дамаске.

Иранский президент указал, что присутствие США в Сирии незаконно, является формой агрессии и осложняет достижением мира в регионе.

Х.Рухани отметил, что России, Ирану и Турции необходимо достичь общих принципиальных договоренностей для прекращения огня в Сирии.

Он подчеркнул, что иранское присутствие в Сирии ни в прошлом, ни в будущем не направлено на то, "чтобы навязать свою волю кому-либо", добавив, что Иран намерен остаться в стране согласно просьбе законного сирийского правительства.