ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Aзербайджанцы подверглись ксенофобской атаке в Германии Aзербайджанцы подверглись ксенофобской атаке в Германии
В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете
Сколько намазов можно выполнить с одним малым омовением? Сколько намазов можно выполнить с одним малым омовением?
Харам ли играть в шахматы? Харам ли играть в шахматы?
Для чего и как совершается земной поклон ошибки? Для чего и как совершается земной поклон ошибки?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по миру

На границе Газы палестинец погиб в стычках с израильскими войсками

Один палестинец погиб, свыше 90 ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель местного министерства здравоохранения Вафа Яги.

Выступления продолжают пятимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

"Один палестинец погиб в городе Рафахе, 94 получили разные ранения", — сказала Яги. По ее данным, 37 пострадавших были госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте.

Всего в выступлениях "марша возвращения", которые идут с 30 марта и регулярно перерастают в стычки с израильтянами, погибли свыше 170 палестинцев, свидетельствуют подсчеты минздрава.


Опубликовано:8 Сентябрь, 2018  09:35, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
8 Сентябрь, 2018
Хаменеи заявил, что РФ и Иран могут сотрудничать по вопросам "сдерживания США"
7 Сентябрь, 2018
Эрдоган: Турция больше не способна принимать беженцев из Сирии
7 Сентябрь, 2018
Рухани: Ирану, России и Турции удалось остановить терроризм в Сирии
7 Сентябрь, 2018
Меркель впервые поддержала операцию России в Сирии
7 Сентябрь, 2018
Израиль отгораживается от Ливана девятиметровой стеной

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
8 Сентябрь, 2018
На границе Газы палестинец погиб в стычках с израильскими войсками
8 Сентябрь, 2018

Хаменеи заявил, что РФ и Иран могут сотрудничать по вопросам "сдерживания США"
7 Сентябрь, 2018

Эрдоган: Турция больше не способна принимать беженцев из Сирии
7 Сентябрь, 2018

Рухани: Ирану, России и Турции удалось остановить терроризм в Сирии
7 Сентябрь, 2018

В этом году месяц Мухаррам начинается 11-го сентября
7 Сентябрь, 2018
Меркель впервые поддержала операцию России в Сирии
7 Сентябрь, 2018
Израиль отгораживается от Ливана девятиметровой стеной
7 Сентябрь, 2018

Верно ли, что выпивший человек не должен 40 дней выполнять намаз? Ислам в вопросах
7 Сентябрь, 2018
Военный контингент РФ за время операции в Сирии уничтожил 87 тыс. боевиков
7 Сентябрь, 2018
Армения нарушила перемирие 91 раз за сутки
6 Сентябрь, 2018
Турция строит площадку для С-400
6 Сентябрь, 2018
В Турции обезврежен особо опасный террорист
6 Сентябрь, 2018
Взят последний оплот ИГИЛ в Сирии
6 Сентябрь, 2018
Рада о возможных сроках появления баз НАТО в Украине
6 Сентябрь, 2018
В Саудовской Аравии будут сажать в тюрьму за шутки
6 Сентябрь, 2018

Разрешено ли шариатом наносить кровь жертвенного животного на лоб? Ислам в вопросах
6 Сентябрь, 2018

Трамп заявил, что никогда не обсуждал убийство Асада
6 Сентябрь, 2018
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 99 раз за сутки
5 Сентябрь, 2018
В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете
5 Сентябрь, 2018

Масштабные протесты в Ираке: погибли 7 человек
5 Сентябрь, 2018
Сирия отбила атаку израильских самолетов
5 Сентябрь, 2018

Харам ли играть в шахматы? Ислам в вопросах
5 Сентябрь, 2018

Эрдоган: Операция в Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе
5 Сентябрь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 83 раза за сутки
4 Сентябрь, 2018
Российская авиация бомбит сирийский Идлиб
4 Сентябрь, 2018

Мубариз Гурбанлы: С выдаваемой религиозным деятелям материальной помощи прекращено взимание налогов
4 Сентябрь, 2018
Один из главарей ПКК уничтожен в Турции
4 Сентябрь, 2018
Обвал иранской валюты
4 Сентябрь, 2018

В Баку состоялся дипломатический прием  в связи с «Молодежным Днем стран ОИС» Фотолента
4 Сентябрь, 2018

Должна ли ждать идду разведенная пожилая женщина, если вновь пожелает выйти замуж? Ислам в вопросах
4 Сентябрь, 2018
Гутерреш призвал власти Мьянмы пересмотреть приговор журналистам Reuters
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com