На границе Газы палестинец погиб в стычках с израильскими войсками

Один палестинец погиб, свыше 90 ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель местного министерства здравоохранения Вафа Яги.

Выступления продолжают пятимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

"Один палестинец погиб в городе Рафахе, 94 получили разные ранения", — сказала Яги. По ее данным, 37 пострадавших были госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте.

Всего в выступлениях "марша возвращения", которые идут с 30 марта и регулярно перерастают в стычки с израильтянами, погибли свыше 170 палестинцев, свидетельствуют подсчеты минздрава.