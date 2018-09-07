Происходило ли мубахиля после того, как оно произошло между Пророком (с) и христианами?

Читатель спрашивает: МПроисходило ли мубахиля после того, как оно произошло между Пророком Мухаммадом (с) и христианами?

Как известно, мубахиля – это молитвы двух сторон, адресованные Аллаху. При этом стороны молят, чтобы Аллах немедленно наслал беду на ту сторону, которая не права. Этот обряд существовал у арабов. После известного мубахиля между Пророком (с) и христианами, подобное повторялось в истории еще несколько раз. В день Ашуры сподвижник имама Хусейна (а) Бурейр ибн Хузейр Хамдани призвал противников на праведный путь, но это не возымело действий. Тогда решили испытать мубахиля. Бурейр и его противник совершили мубахиля, чтобы в их одиночном поединке победила правая сторона. Победа была за Бурейром. Еще одна мубахиля произошла во времена правления Харуна ар-Рашида. Правнук имама Хасана (а) Яхья и оклеветавший его правитель Медины Баккар прокляли друг друга. Вскоре Баккар погиб ужасной смертью.