В иракской Басре объявили режим ЧП

Правительство Ирака объявило о введении режима чрезвычайного положения в охваченной протестами Басре.

Как передает Islam.az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Аль-Хадас».

Участники протестов, возобновившихся на юге страны в понедельник, подожгли один из четырех президентских дворцов в городе Басра на юге Ирака.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу - иранское консульство.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.