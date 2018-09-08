В Грузии намереваются запретить бурки и никабы

В Грузии могут ввести запрет на ношение в общественных местах чадры, никаба и бурки.

Как передает Islam.az со ссылкой на Грузия Онлайн, с инициативой введения соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях выступает член фракции «Альянс патриотов» Эмзар Квициани.

На ближайшем заседании бюро парламента будет представлен проект Квициани, согласно которому в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и других общественных местах ношение чадры, никаба и бурки будет штрафоваться на 500 лари (342 AZN).

За то же действие, совершенное вторично, штраф составит 1500 лари (около 1000 AZN).

Запрет не распространится на сотрудниц аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.