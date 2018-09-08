Читатель спрашивает: Верно ли, что дочь последнего иранского шаха той эпохи была супругой имама Хусейна (а)?

В течение первых двух десятилетий велись войны между исламскими войсками и Сасанидской империей, в которой победили мусульмане. Последний правитель Сасанидской империи Йезидгирд III был убит в 651 году. В одном из боев его дочь Шахрабану (другое имя Шахзанан) была пленена мусульманами. По своей воле она вышла замуж за имама Хусейна (а). Она является матерью 4-го имама Зейнульабидина. После родов она умерла. В некоторых источниках отмечается, что она присутствовала в Кербеле, а затем скрывалась в горах. Однако эти утверждения не соответствуют действительности.