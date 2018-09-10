СМИ: США закроют офис ООП в Вашингтоне

Администрация президента США Дональда Трампа 10 сентября объявит о закрытии офиса Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Как сообщает İslam.az, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

С соответствующим заявлением выступит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет газета.

Издание также приводит отрывок из предстоящего заявления Болтона: "США будут всегда находиться рядом с Израилем, своим другом и союзником. В то время, как Палестина отказывается от прямых переговоров с Израилем, администрация Дональда Трампа не будет держать представительство ООП открытым".

Кроме того, пишет газета, руководство США, по всей видимости, предупредит Международный уголовный суд о возможных санкциях в случае продолжения расследования в отношении США и Израиля.

Ранее США приняли решение о полном прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA). В январе нынешнего года США объявили о сокращении финансирования UNRWA с 365 миллионов до 60 миллионов долларов, заявив, что "больше не намерены нести эту нагрузку в одиночку".