Начался месяц Мухаррам

С сегодняшнего дня начинается месяц Мухаррам.

В фетве Совета Гази Управления Мусульман Кавказа (УМК) говорится, что новый Хиджри начало 1440 года – 1 число месяца Мухаррам приходится на 11 сентября 2018 года по григорианскому календарю.

Ашура приходится на 20 сенттября.

Было отмечено, что мероприятия в связи с Ашура должны проводиться в мечетях, очагах поклонения, а также в специально отведенных для этого местах при соблюдении общественного порядка. В священных местах следует соблюдать дисциплину и порядок, нельзя допускать актов самобичевания и действий, которые не одобряются исламом.