Читатель спрашивает: Грешит ли человек, если думает о хараме?

В Исламе наказания предусмотрены лишь за реализованные грехи. Аллах одарит благостью человека, который искренне намеревается сделать доброе дело, но для этого у него нет возможностей. Но для греха, о котором только подумали, наказания не предусмотрены ни в этом, ни в ином мире. Но вместе с тем, греховные мысли растлят нравственность человека. Периодические мысли о грехе, в конце концов, приводят к тому, что человек совершает его. Поэтому надо постараться воздержаться от этого.



