США пригрозили мощным ударом по Сирии

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пообещал более мощную ответную реакцию Вашингтона и его партнеров в том случае, если сирийские власти вновь применят химоружие.

Как передает Islam.az, об этом сообщает «Интерфакс».

«В последние дни мы пытались направить сигнал, что если произойдет третье применение химического оружия, то ответ будет куда сильнее, чем раньше», - сказал он, выступая в Вашингтоне.

«Я могу сказать, что мы ведем консультации с британцами и французами, которые присоединились к нам во время второго удара по Сирии, и они также согласились с тем, что результатом еще одного использования химического оружия будет гораздо более мощный ответ», - добавил советник.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что американская разведка якобы получила данные о разрешении, данном президентом Сирии Башаром Асадом правительственным войскам, применить хлор в ходе операции по освобождению от террористов провинции Идлиб.