Европейские страны сделали предупреждение Израилю

Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания предупредили Израиль о последствиях, которые повлечет за собой уничтожение поселка Хан аль-Ахмар.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в совместном заявлении.

Поселок Хан аль-Ахмар по соседству с Иерусалимом и дорогой на Мертвое море израильтяне объявили самостроем, готовят его к сносу, а почти 200 живущих там бедуинов-палестинцев собираются принудительно отселять, несмотря на многочисленные протесты из-за рубежа. Ранее верховный суд Израиля отклонил петицию местных жителей против сноса.

"Мы присоединяемся к главе дипломатии ЕС, вице-президенту Фредерике Могерини, повторяя наш призыв к израильскому правительству не продолжать следовать его плану уничтожения деревни, в том числе находящейся в ней школы, и перемещения ее жителей", - говорится в заявлении.

Согласно документу, "последствия разрушения и перемещения, которые распространятся на жителей этой общины, в том числе их детей, а также на перспективы решения о создании двух государств, будут очень серьезными".