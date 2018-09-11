Военные операции США в Афганистане, Ираке и Сирии обошлись американским налогоплательщикам в общей сложности уже более чем в 1,5 трлн. долларов США. Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют подсчеты Пентагона.

"За период с 11 сентября 2001 года министерство обороны США выделило на покрытие расходов, связанных с войнами, $1,501 трлн", - говорится в докладе. Информация в отчете приводится по состоянию на конец марта текущего года.

В соответствии с этими выкладками, больше всего средств ушло на прежние операции в Ираке - около $731 млрд, или 49% от общей суммы. Затем следует война в Афганистане - $584,3 млрд (39% от общей суммы). На операцию в Афганистане в ее нынешней форме ушло порядка $134,3 млрд. Меньше всего средств было выделено на кампанию в Сирии - примерно $23,5 млрд.

Война в Афганистане, начатая в октябре 2001 года, стала для Вооруженных сил (ВС) США самой продолжительной за всю историю их существования. В настоящее время в Афганистане дислоцируется приблизительно 14 тыс. американских военнослужащих. Между тем, на пике кампании в 2011 году численность воинского контингента США в этой стране составляла 101 тыс. человек.