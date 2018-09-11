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Агитаторы ИГИЛ предстали перед азербайджанским судом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение по делу Эмина Гулиева, Асима Бахышева и Тейфура Аливердиева, обвиняемых в участии в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований в Сирии.

Как передает Islam.az со ссылкой на Oxu.Az, на процессе под председательством Эльдара Исмаилова был объявлен обвинительный акт.

Никто из троих обвиняемых не признал свою вину. Согласно акту обвинения, они участвовали в боевых действиях на территории Сирии в составе незаконных вооруженных группировок. Э.Гулиев регулярно через социальные сети призывал азербайджанцев воевать в Сирии на стороне ИГИЛ.


Опубликовано:11 Сентябрь, 2018  16:02, ]]>Печать]]>
 
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