В ООН предсказали гуманитарную катастрофу столетия

Широкомасштабная военная операция в сирийском Идлибе может повлечь крупнейшую гуманитарную катастрофу нынешнего столетия.

Как передает İslam.az со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

«Должны быть способы решения этой проблемы, которые позволят избежать крупнейшей гуманитарной катастрофы 21 века с огромными человеческими жертвами, которая может произойти в Идлибе в ближайшие несколько месяцев», - заявил Лоукок журналистам в Женеве.

Он напомнил, что в Идлибе проживают около 4 млн. человек, половина из которых нуждается в срочной гуманитарной помощи. «Мы чрезвычайно обеспокоены судьбой беззащитных людей», - сказал представитель ООН.

По его словам, в случае полномасштабного наступления на Идлиб беженцами могут стать не менее 800 тысяч человек.

По данным ООН, в результате атак сирийского режима и России в провинциях Идлиб и Хама за последнюю неделю более 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Провинция Идлиб признана одной из четырех «зон деэскалации» в Сирии. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров 4-5 мая 2017 года в Астане.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.