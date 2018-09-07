Мубариз Гурбанлы: "Фетва, изданная за пределами нашей страны, не может быть применена к нам"

"В Азербайджане государство не вмешивается в дела религии, издаваемые религиозные фетвы не носят обязательный характер для граждан".

Как сообщает Islam.az, об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы сказал во время выступления на конференции на тему "Религиозные церемонии: традиционность и современность".

Председатель комитета отметил, что и в Исламе и в неисламской религии государство не вмешивается в процесс проведения религиозных церемоний, а религия не вмешивается в политику государства: "Какая-либо фетва, изданная за пределами нашей страны, не может быть применена к нам. В Азербайджане соблюдаются только фетвы Управления мусульман Кавказа".

М.Гурбанлы добавил, что увидевшие что-либо на стороне не должны применять это в Азербайджане: "Во-первых, этого не позволяет закон. Мы идем своим путем. Государственная независимость, идеология азербайджанства для нас священны, религия - наша духовная ценность, которую мы должны защищать. Начинается месяц Мухаррам и все мероприятия, в том числе и Ашура, должны проводиться только на основании фетвы, изданной УМК, наши граждане не должны допускать действий, выходящие за рамки закона, все мероприятия должны проводиться внутри мечетей, куда не нужно приносить посторонние атрибуты".