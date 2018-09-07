ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Харам ли играть в шахматы? Харам ли играть в шахматы?
В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете
В Грузии намереваются запретить бурки и никабы В Грузии намереваются запретить бурки и никабы
Верно ли, что выпивший человек не должен 40 дней выполнять намаз? Верно ли, что выпивший человек не должен 40 дней выполнять намаз?
Желательные деяния первого дня месяца мухаррам Желательные деяния первого дня месяца мухаррам

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по стране

Мубариз Гурбанлы: "Фетва, изданная за пределами нашей страны, не может быть применена к нам"

"В Азербайджане государство не вмешивается в дела религии, издаваемые религиозные фетвы не носят обязательный характер для граждан".

Как сообщает Islam.az, об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы сказал во время выступления на конференции на тему "Религиозные церемонии: традиционность и современность".

Председатель комитета отметил, что и в Исламе и в неисламской религии государство не вмешивается в процесс проведения религиозных церемоний, а религия не вмешивается в политику государства: "Какая-либо фетва, изданная за пределами нашей страны, не может быть применена к нам. В Азербайджане соблюдаются только фетвы Управления мусульман Кавказа".

М.Гурбанлы добавил, что увидевшие что-либо на стороне не должны применять это в Азербайджане: "Во-первых, этого не позволяет закон. Мы идем своим путем. Государственная независимость, идеология азербайджанства для нас священны, религия - наша духовная ценность, которую мы должны защищать. Начинается месяц Мухаррам и все мероприятия, в том числе и Ашура, должны проводиться только на основании фетвы, изданной УМК, наши граждане не должны допускать действий, выходящие за рамки закона, все мероприятия должны проводиться внутри мечетей, куда не нужно приносить посторонние атрибуты".


Опубликовано:11 Сентябрь, 2018  18:13, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
7 Сентябрь, 2018
Армения нарушила перемирие 91 раз за сутки
6 Сентябрь, 2018
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 99 раз за сутки
1 Сентябрь, 2018
Самолёт с азербайджанскими паломниками на борту задержался
1 Сентябрь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 95 раз за сутки
31 Август, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 86 раз за сутки

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
11 Сентябрь, 2018

Президент выделил Фонду пропаганды духовных ценностей 400 тыс. манатов
11 Сентябрь, 2018

Мубариз Гурбанлы: "Фетва, изданная за пределами нашей страны, не может быть применена к нам"
11 Сентябрь, 2018
В ООН предсказали гуманитарную катастрофу столетия
11 Сентябрь, 2018
Агитаторы ИГИЛ предстали перед азербайджанским судом
11 Сентябрь, 2018

США потратили на операции в Афганистане, Ираке и Сирии более 1,5 трлн. долларов
11 Сентябрь, 2018
Европейские страны сделали предупреждение Израилю
11 Сентябрь, 2018
США пригрозили мощным ударом по Сирии
11 Сентябрь, 2018

Грешит ли человек, если думает о хараме? Ислам в вопросе
11 Сентябрь, 2018

В Пакистане приговорены к смертной казни 13 талибов
11 Сентябрь, 2018

Начался месяц Мухаррам
10 Сентябрь, 2018
В Азербайджане в связи с месяцем Мухаррам будут проводиться мониторинги
10 Сентябрь, 2018

На севере Афганистана 14 полицейских погибли при атаке талибов на КПП
10 Сентябрь, 2018
МАГАТЭ: Иран выполняет свои обязательства в рамках СВПД по атому
10 Сентябрь, 2018

СМИ: США закроют офис ООП в Вашингтоне
10 Сентябрь, 2018

Верно ли, что дочь последнего иранского шаха той эпохи была супругой имама Хусейна (а)? Ислам в вопросах
10 Сентябрь, 2018

Желательные деяния первого дня месяца мухаррам
10 Сентябрь, 2018
ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами в провинции Дейр эз-Зор
10 Сентябрь, 2018
В Йемене в результате авиаудара ликвидирован один из главарей "Аль-Каиды"
8 Сентябрь, 2018
В Грузии намереваются запретить бурки и никабы
8 Сентябрь, 2018
В иракской Басре объявили режим ЧП
8 Сентябрь, 2018

Происходило ли мубахиля после того, как оно произошло между Пророком (с) и христианами? Ислам в вопросах
8 Сентябрь, 2018
На границе Газы палестинец погиб в стычках с израильскими войсками
8 Сентябрь, 2018

Хаменеи заявил, что РФ и Иран могут сотрудничать по вопросам "сдерживания США"
7 Сентябрь, 2018

Эрдоган: Турция больше не способна принимать беженцев из Сирии
7 Сентябрь, 2018

Рухани: Ирану, России и Турции удалось остановить терроризм в Сирии
7 Сентябрь, 2018

В этом году месяц Мухаррам начинается 11-го сентября
7 Сентябрь, 2018
Меркель впервые поддержала операцию России в Сирии
7 Сентябрь, 2018
Израиль отгораживается от Ливана девятиметровой стеной
7 Сентябрь, 2018

Верно ли, что выпивший человек не должен 40 дней выполнять намаз? Ислам в вопросах
7 Сентябрь, 2018
Военный контингент РФ за время операции в Сирии уничтожил 87 тыс. боевиков
7 Сентябрь, 2018
Армения нарушила перемирие 91 раз за сутки
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com