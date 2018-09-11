Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с улучшением материально-технического обеспечения религиозных общин в Азербайджане.

Как сообщает Islam.az, согласно распоряжению, в целях улучшения материально-технического обеспечения религиозных общин в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Фонду пропаганды духовных ценностей, находящемуся в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями выделено 400 тыс. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.